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На Виннитчине пьяная женщина переехала четверых детей

На Виннитчине пьяная женщина переехала четверых детей

Главное: В селе Слободка под Винницей пьяная женщина совершила наезд на четверых маленьких детей, которые игрались возле двора. Один из них в состоянии травматической комы находится в реанимации.

Детали: Вечером 15 июня 32-летняя жительница с. Слободка Винницкой области, находясь в за рулем автомобиля ВАЗ 21103, совершала разворот задним ходом, когда не заметила четверых детей, которые играли у соседского двора. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, пострадавших в возрасте от 4 до 8 лет каретой «скорой помощи» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Во время медицинского освидетельствования было установлено, что в ее крови содержится 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото с места ДТП в с. Слободка Винницкой области

Фото с места ДТП в с. Слободка Винницкой области

Фото с места ДТП в с. Слободка Винницкой области

 

В тему: 29 декабря 2015 года в Киеве на Печерске женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила человека и попыталась скрыться от полицейских. В итоге патрульные вынуждены были открыть огонь по колесам.

1 апреля 2016 года в Харькове на улице Амосова женщина, будучи в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Audi, въехала в автомобильную парковку и снесла забор, повредив сразу 5 машин.

Тэги: ДТП, алкоголь, женщина, наезд, дети, криминал, Винницкая область, новости Украины, Слободка

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