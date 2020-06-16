На Виннитчине пьяная женщина переехала четверых детей

Главное: В селе Слободка под Винницей пьяная женщина совершила наезд на четверых маленьких детей, которые игрались возле двора. Один из них в состоянии травматической комы находится в реанимации.

Детали: Вечером 15 июня 32-летняя жительница с. Слободка Винницкой области, находясь в за рулем автомобиля ВАЗ 21103, совершала разворот задним ходом, когда не заметила четверых детей, которые играли у соседского двора. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, пострадавших в возрасте от 4 до 8 лет каретой «скорой помощи» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Во время медицинского освидетельствования было установлено, что в ее крови содержится 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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