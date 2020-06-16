Пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса

Главное: Лечение от коронавируса обошлось семидесятилетнему американцу в 1,1 миллиона долларов. Такой счет выставила больница города Иссакуа.

Детали: В США семидесятилетний пациент Майкл Флор получил счет на 1,1 миллиона долларов за лечение от коронавируса. По данным местных СМИ, он 62 дня пролежал в Swedish Medical Center города Иссакуа (штат Вашингтон).

Сообщается, что пожилой мужчина пребывал в отделении интенсивной терапии, кроме этого на несколько недель его вводили в искусственную кому.

Оказалось, что суточное пребывание в медицинской палате стоит тут 9,7 тысяч долларов.

Отмечается, что нынешний счет (он с трудом влез на 181 страницу и включает в себя три тысячи пунктов) – лишь базовый. Позже обещают подсчитать плату за медицинское обслуживание, диализ и обслуживание врачей.

Американец надеется, что расплатиться с врачами ему поможет страховка.

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