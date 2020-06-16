«Сторонник рабства»: вандалы атаковали бюст Шарля де Голля во Франции

Главное: Во Франции вандалы атаковали бюст Шарля де Голля. Его обили краской.

Детали: Во французском Отмоне региона О-де-Франс вандалы напали на бюст Шарля де Голля. Первого президента страны и основателя Пятой республики замазали желтой краской, а сзади сделали надпись – «Сторонник рабства».

Глава региона Ксавье Бертран, опубликовавший фотографии у себя в «Твиттере», написал, что «генерал де Голль зажег пламя сопротивления», поэтому «осквернение этого памятника возмутительно, это требует серьезного наказания».

В тему 12 июня 2020 года сообщалось, что в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю.

11 июня 2020 года появилось видео, как толпа сносит памятник Христофору Колумбу в США.