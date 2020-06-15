12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости

Главное: Система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения продолжает фиксировать «рекорды» превышения скоростного режима в Киевской области.

Детали: Камеры автоматической фиксации засняли автомобиль, который нарушал скоростной режим 12 раз за сутки. Как сообщает Патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, речь идет об автомобиле Toyota RAV 4 с киевскими номерами.

Наибольшая скорость зафиксирована у автомобиля Mercedes S63 AMG, который двигался по трассе Киев — Харьков — Должанский со скоростью 217 км/ч.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал часть номеров автомобилей, водители которых за последние сутки передвигались со скоростью свыше 170 км,ч. А также показал «рекордсмена» по превышению скорости — им оказался полтавчанин, который разогнал свой Porsche Cayenne до 210 км/ч.