На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери

Главное: В Ровенской области трагически погибла 11-летняя девочка. Ее убило отвалившимся от диска колеса бортовым кольцом.

Детали: В селе Новорочице Заречненского района Ровенской области в результате трагического стечения обстоятельств погибла 11-летняя девочка.

Как передает пресс-служба областной полиции, девочка стояла с матерью возле магазина, когда мимо проносился груженый древесиной огромный «Урал-4320».

Сообщается, что именно в этот момент от диска колеса грузовика отвалилось бортовое кольцо, которое на скорости пролетело примерно 20 метров и попало в ребенка.

К сожалению, от полученных травм девочка скончалась.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство.

В тему: 20 октября 2019 года мы писали, что в Хмельницком девочку-пешехода убило «летающим» мотоциклом.

А 19 февраля 2020 года сообщалось, что на Одесчине прямо возле школы прицепом убило 11-летнюю девочку.