В киевском метро женщина внезапно сняла трусы и «гордо вышла на Шулявке»

Главное: В киевском метро пассажирка ни с того ни с сего сняла с себя трусы и, по словам очевидцев, «гордо вышла на Шулявке».

Детали: В Киевском метрополитене произошел курьезный инцидент. Одна из пассажирок прямо в вагоне сняла с себя нижнее белье.

Фото необычного поведения женщины опубликовал один из столичных Telegram-каналов.

«Сняв трусы, гордо вышла на Шулявке», — говорится в подписи к фото.

В тему: Накануне в Киеве люди стали свидетелями необычного поведения женщины. Она голая ползала по пешеходному переходу.