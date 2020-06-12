Мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста

Главное: На Закарпатье в результате мощного ливня и града было затоплено село. Также разрушено несколько мостовых переправ.

Детали: В Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское. Непогода также разрушила 4 мостовые переходы. Об этом сообщает пресс-служба Довжанской объединенной территориальной общины.

В результате мощного ливня и града в селе Приборжавское было подтоплено свыше 40 домохозяйств. Кроме того, было разрушено 4 мостовых переправ, 100 метров береговой линии ручья Мочарный и повреждено 2 км дорожного покрытия.

В настоящее время в селе наблюдается осложнение движения до Свято-Серафимовского женского монастыря. Как отмечается, согласно распоряжению сельского головы Виктора Симканича, было создано комиссию по обследованию последствий стихии и нанесенных убытков.

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