Жертвой грозы на Львовщине стала молодая девушка

Главное: Во Львовской области бушевала непогода. Жертвой грозы стала молодая девушка.

Детали: В четверг, 11 июня, во Львовской области бушевала непогода. Как сообщают местные власти, всего за два часа выпала четверть месячной нормы осадков (24,4 мм).

Жертвой грозы в пгт Брюховичи стала девушка 1992 года рождения – на ее дом упало дерево. Она скончалась на месте.

Также известно, что в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев, при этом пять из них упали на автомобили.

Сообщается, что из-за непогоды была повреждена сеть электротранспорта, также зарегистрировали шесть обрывов сетей наружного освещения.

В тему 10 июня 2020 года сообщалось, что в ближайшие выходные на Украину обрушатся грозы.