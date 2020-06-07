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На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление

На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление

Главное: Сегодня, 7 июня, на великий православный праздник Троицы, в небе над Киевом было замечено редкое атмосферное явление — солнечное гало. Это природное чудо показалось на небе в тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце.

Детали: В Киеве на праздник Троицы во время Божественных литургий, на небе было замечено редкое атмосферное явление — солнечное гало. Как сообщает Центр информации УПЦ, радуга вокруг солнца была замечена в Киево-Печерской лавре во время проповеди Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Солнечный «нимб» был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в фейсбук во время прямой трансляции. Радугу вокруг солнца можно видеть на 28 мин 14 сек — 28 мин 20 сек первой части трансляции Божественной литургии.

Также гало видно на фото — скриншот момента прямой трансляции.

солнечное гало Киев

Камера была обращена на солнце во время слов Блаженнейшего о нем: «Солнце представляет собою огненный шар, это раскаленная огненная масса, из которой исходят лучи, которые несут собою тепло, согревающее землю. Солнечный круг — это образ Бога-Отца. Лучи Солнца — это образ Бога-Сына. А то тепло, которое несут за собою лучи — это образ Святого Духа, который выходит из Отца и через Сына спускается на все творение».

Также похожее небесное свечение во время праздничной Литургии наблюдали и в Свято-Троицком Ионинском монастыре столицы. Фотографиями удивительного явления поделился наместник монастыря митрополит Иона на своей странице в Фейсбук.

«В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение. Во время литургии прихожане наблюдали в безоблачном небе радугу над храмом», — написал он.

Солнечное гало (от др.-греч. ἅλως «круг, диск») — редкое атмосферное явление, оптический феномен, светящийся радужный «нимб», который проявляется вторичным свечением вокруг источника света.

Также сегодня в Киеве можно было увидеть еще одно редкое явление: радужные облака.

радужные облака Киев

В тему: Как сообщалось, 7 июня у православных — День Святой Троицы. Это один из главных христианских праздников.

Тэги: Киев, Солнце, радуга, чудо, новости православия, Митрополит Онуфрий, Троица, гало

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