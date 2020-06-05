Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter

Главное: Японскую порнозвезду затроллили в Twitter. Ей это не понравилось.

Детали: Японская порноактриса Эйми Фукада опубликовала в своем аккаунте в Twitter фото в образе учительницы. В результате, пользователи набросились на нее и затроллили порнозвезду.

За несколько дней пост порнозвезды набрал более 30 тысяч лайков. Им поделились 8 тысяч раз.

В комментариях Эйми просили научить программированию, спрашивали, как заменить самостоятельно двигатель BMW, как отполировать инструменты, отучить собаку грызть вещи.

Эйми Фукада оказалась не готова к такой «славе» и даже огрызнулась, написав, что не является кладезем знаний.



В тему: В 2018 году мы писали, что российское ТВ сделало лицом ЧМ-2018 порнозвезду с «очень большим опытом работы».