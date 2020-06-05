Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы

На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы

Главное: На железнодорожном переезде в Запорожской области поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу.

Детали: Утром 5 июня на железнодорожном переезде вблизи с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области, в ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, 41-летний житель Мелитопольского района, выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с пассажирским поездом под управлением жителя Днепра 1989 г. р.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 25-летняя пассажирка доставлена в больницу.

Локомотив поезда, попавший в ДТП

Автомобиль, перевернутый после столкновения с поездом

В тему: 5 ноября 2007 года на регулируемом железнодорожном переезде в Казанковском районе Николаевской области 54-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», игнорируя сигнал семафора о приближении поезда, начал пересекать железнодорожное полотно, вследствие чего произошло столкновение авто с пассажирским поездом № 393 «Полоцк — Симферополь». Вследствие ДТП на 2,5 часа возникла задержка движения поезда.

Осенью 2008 года в Черниговской области автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся со скорым поездом № 54 сообщением «Санкт-Петербург — Киев». Вследствие ДТП погибли водитель автомобиля и двое пассажиров.

В начале 2010 года в Черниговской области автомобиль столкнулся с поездом-путеизмерителем. Вследствие происшествия поврежден автомобиль «ГАЗ-2705», погибших и травмированных нет. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

В конце того же года в Козятинском районе Винницкой области произошло столкновение «КамАЗа» и пассажирского поезда «Харьков — Ивано-Франковск».

28 августа 2017 года на переезде в районе Новых Безрадичей поезд «Бердянск-Киев» протаранил автомобиль Lexus. В итоге пострадали два человека, а пассажирам пришлось добираться до столицы пешком.

В октябре того же года в поселке Глеваха Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один человек попал в реанимацию.

27 января 2020 года на Закарпатье поезд Киев — Солотвино врезался в ассенизаторскую машину. В результате аварии погиб один пассажиров грузовика.

Тэги: ДТП, поезд, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.06.20 09:19

Забытая трагедия добровольцев «Правого сектора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Скупают по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю
05.06.20 13:27

Скупают по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю

Автор: Людмила Ксенз, «Страна»

Выбор редакции
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России

У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
05.06.20 11:33
754
Последние новости
05.06.20 16:53

Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
05.06.20 16:11

На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы
05.06.20 15:40

Американские ученые посоветовали заниматься сексом в медицинских масках
05.06.20 15:32

В США молния поразила двух солдат
05.06.20 14:40

В Подмосковной больнице от коронавируса умер один из самых известных комиков советского кинематографа
05.06.20 14:30

В Черногории впервые после карантина состоялся масштабный крестный ход
05.06.20 14:15

Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
Фото и Видео
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы
На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина
На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина
Спустя ровно 15 лет мужчина снова поджог себя у стен Верховной Рады
Спустя ровно 15 лет мужчина снова поджог себя у стен Верховной Рады
Ливень затопил Мукачево: местные жители делятся видео
Ливень затопил Мукачево: местные жители делятся видео
У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
«Сбросимся всей страной»: Коломойский стал дедом сразу двух внуков
«Сбросимся всей страной»: Коломойский стал дедом сразу двух внуков
Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)
Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
fraza.ua
Новости блогосферы
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.