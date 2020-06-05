На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы

Главное: На железнодорожном переезде в Запорожской области поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу.

Детали: Утром 5 июня на железнодорожном переезде вблизи с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области, в ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, 41-летний житель Мелитопольского района, выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с пассажирским поездом под управлением жителя Днепра 1989 г. р.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 25-летняя пассажирка доставлена в больницу.

В тему: 5 ноября 2007 года на регулируемом железнодорожном переезде в Казанковском районе Николаевской области 54-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», игнорируя сигнал семафора о приближении поезда, начал пересекать железнодорожное полотно, вследствие чего произошло столкновение авто с пассажирским поездом № 393 «Полоцк — Симферополь». Вследствие ДТП на 2,5 часа возникла задержка движения поезда.

Осенью 2008 года в Черниговской области автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся со скорым поездом № 54 сообщением «Санкт-Петербург — Киев». Вследствие ДТП погибли водитель автомобиля и двое пассажиров.

В начале 2010 года в Черниговской области автомобиль столкнулся с поездом-путеизмерителем. Вследствие происшествия поврежден автомобиль «ГАЗ-2705», погибших и травмированных нет. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

В конце того же года в Козятинском районе Винницкой области произошло столкновение «КамАЗа» и пассажирского поезда «Харьков — Ивано-Франковск».

28 августа 2017 года на переезде в районе Новых Безрадичей поезд «Бердянск-Киев» протаранил автомобиль Lexus. В итоге пострадали два человека, а пассажирам пришлось добираться до столицы пешком.

В октябре того же года в поселке Глеваха Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один человек попал в реанимацию.

27 января 2020 года на Закарпатье поезд Киев — Солотвино врезался в ассенизаторскую машину. В результате аварии погиб один пассажиров грузовика.