Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах

Главное: В Броварах девочка попала в реанимацию после посещения местного парка «Победа». Она вылетела из кабинки качелей.

Детали: В Броварах в парке «Победа» произошло ЧП на детской площадке: маленькая девочка, катаясь на качелях, вылетела из кабинки. Ее забрали в реанимацию Броварской многопрофильной клинической больницы, передает «Голос».

Очевидцы заявляют, что на площадке на качелях играли несколько детей, «они вошли в раж и даже не сразу заметили, что из кабинки вылетела одна из девочек».

Оказалось, что малышка застряла под качелями, после чего взрослые вызвали к месту происшествия спасателей и «скорую», а также «разыскали маму и начали самостоятельно вытягивать ребенка, разбирая покрытие площадки».

У девочки диагностировали перелом ноги и плеча, ушиб спины и головы.

Полиция заявила, что отца и мать малышки «за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» привлекут к ответственности.

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