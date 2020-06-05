Спустя ровно 15 лет мужчина снова поджог себя у стен Верховной Рады

Главное: Пожилой мужчина пытался совершить самоподжог на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова у стен Верховной Рады. Аналогичный поступок он уже совершал летом 2005 года.

Детали: Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который сегодня, 5 июня, проходит под стенами Верховной Рады Украины. Как сообщает «Украинская правда», правоохранителям удалось быстро потушить мужчину.

Свой поступок он объяснил некими рейдерскими действиями против его семьи.

Фото с места происшествия публикует LB.ua.

В тему: 8 июля 2005 года Юрий Ляшенко уже совершал попытку самоподжога у стен Верховной Рады. Тогда его также быстро удалось потушить. Тогда его мотивы так же до конца оставались не ясными.