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Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом

Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом

Главное: Странный мужчина в халате припарковался посреди детской площадки в одном из сел под Киевом в то время, как на ней играли дети.

Детали: В Святопетровском Киевской области водитель легкового автомобиля Volkswagen припарковался прямо на детской площадке. Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, в это время на ней играли маленькие дети.

Когда родители стали возмущаться, мужчина вышел из машины в домашнем халате и начал с ними словесную перепалку.

Когда же те решили вызвать полицию, он сбежал.

На опубликованных фотографиях можно видеть, что автомобиль сломал песочницу задним колесом.

Скриншот сообщения в сообществе Киев Оперативный в Facebook

Неадекват в халате припарковал Volkswagen на детской площадке

Volkswagen, припаркованный посреди детской площадки под Киевом

Volkswagen, припаркованный на детской площадке под Киевом

В тему: 30 января 2019 года в Киеве на ул. Ревуцкого местные жители обсыпали мусором и бытовыми отходами автомобиль Ford, припаркованный на пешеходной зоне.

Тэги: парковка, криминал, Киевская область, детская площадка, авто, курьезы

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Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом
Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом
Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом
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