Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом

Главное: Странный мужчина в халате припарковался посреди детской площадки в одном из сел под Киевом в то время, как на ней играли дети.

Детали: В Святопетровском Киевской области водитель легкового автомобиля Volkswagen припарковался прямо на детской площадке. Как сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook, в это время на ней играли маленькие дети.

Когда родители стали возмущаться, мужчина вышел из машины в домашнем халате и начал с ними словесную перепалку.

Когда же те решили вызвать полицию, он сбежал.

На опубликованных фотографиях можно видеть, что автомобиль сломал песочницу задним колесом.

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