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Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram

Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram

Главное: Украинская певица Оля Цибульская выложила в Instagram откровенное видео «на грани фола».

Детали: Украинская певица Оля Цибульская поделилась видео, в котором предстает без нижнего белья. Видео появилось на ее странице в Instagram.

«Никогда не думала, что залью это видео в инст. Но за последние несколько недель поняла - вы готовы отвечать откровенностью», - написала исполнительница.

Оля Цибульская без трусов

Оля Цибульская без трусов

В тему: Сегодня мы писали о том, что телеведущая Катя Осадчая предстала перед фанатами топлес.

На днях мы сообщали, что украинская певица Тина Кароль выложила в сеть откровенное ч/б фото - в сорочке на голое тело.

Напомним также, что украинская певица Седокова пожаловалась на дерьмовые дни и тоже выложила в сеть эротичное фото.

Тэги: культура, Оля Цибульская

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