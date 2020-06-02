Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram

Главное: Украинская певица Оля Цибульская выложила в Instagram откровенное видео «на грани фола».

Детали: Украинская певица Оля Цибульская поделилась видео, в котором предстает без нижнего белья. Видео появилось на ее странице в Instagram.

«Никогда не думала, что залью это видео в инст. Но за последние несколько недель поняла - вы готовы отвечать откровенностью», - написала исполнительница.

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