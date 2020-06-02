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Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу

Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу

Главное: Американские бизнесмены начали отпугивать демонстрантов, уже почти неделю протестующих против убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, с оружием в руках. При этом сами мародеры открывают огонь на поражение по полицейским. В свою очередь, правоохранители начали обстреливать журналистов. На этом фоне больше половины американцев назвали президента США Дональда Трампа расистом.

Детали: Владелец оружейного магазина в Филадельфии предотвратил ограбление, расстреляв грабителей из полуавтоматической винтовки AR-15. Как сообщает Fox News, утром 2 июня 67-летний Грег Изабелла увидел на камерах видеонаблюдения, как четверо неизвестных сняли замок и зашли в магазин. Тогда он взял оружия вышел им навстречу. В итоге одного преступника мужчина застрелил, еще одного ранил в плечо, остальные убежали.

По данным полиции, раненный мародер обратился в местную больницу.

С оружием в руках отбивался от грабителей также владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян. По его словам, после первой волны беспорядков он обратился к друзьям, после чего они с оружием расположились перед входом в заведение.

«Всего на нас шла примерно тысяча человек. Очень много. До того, как они дошли до нас, они сломали кучу магазинов», — рассказал Газарян в интервью Baza. В итоге, по утверждению бизнесмена, мародеры ходили рядом с рестораном до двух часов ночи, но так и не решились на него напасть.

Таким же образом они защитили от разгрома находящийся рядом магазин алкогольных напитков, владелец которого уже не может постоять за себя ввиду преклонного возраста.

В свою очередь, как сообщает BuzzFeed, американские журналисты начали массово выкладывать в соцсети фотографии с ранами от резиновых пуль полицейских. Так, корреспондент канала 12 News в штате Аризона Джош Сандерс опубликовал на своей странице в Twitter фотографию такой пули и ее последствий после попадания в руку.

Скриншот сообщения американского журналиста, попавшего под обстрел полицейских, в Twitter

Другая журналистка опубликовала фотографию пули, найденной в Лос-Анджелесе.

Американская журналистка опубликовала в Twitter резиновую пулю, которую используют полицейские в Лос-Анджелесе

А ее коллега Адольфо Гусман-Лопез опубликовал последствия ранения такой пулей в горло, которое, как он утверждает, получил прямо во время интервью..

Скриншот сообщения журналиста, попавшего под обстрел полицейских в Лос-Анджелесе

Как утверждают журналисты CBS, полиция открыла огонь по их коллеге, несмотря на то, что съемочная группа находилась отдельно от протестующих и имели все признаки прессы.

Скриншот сообщения о журналисте, попавшем под обстрел полицейских в Лос-Анджелесе

Отметим, что, по информации LB.ua, накануне ночью группа протестующих застрелила в Лос-Анджелесе офицера полиции. А полицейское управление Сент-Луиса тогда же сообщило на своей официальной странице в Twitter о ранении как минимум четверых полицейских.

Скриншот сообщения полиции Сент-Луиса в Twitter о ранении четверых полицейских

А в Чикаго толпа на ходу ограбила товарный поезд. Видео, снятое очевидцами, публикует Цензор.НЕТ.

 

На фоне происходящего 52% американцев назвали президента США Дональда Трампа расистом. Подавляющее большинство из них — 74% — чернокожие. Как сообщает Lenta.ru, по данным онлайн-опроса, проведенного 29-30 мая Yahoo News и YouGov, 41% из 1060 совершеннолетних жителей страны «решительно не нравится» отношение Трампа к расам в целом и еще 12% согласны с таким утверждением частично.

54% опрошенных также выразили негативное отношение к пресловутым записям главы США в Twitter. По их мнению, они слишком жесткие и переходят за грань этики и морали.

В свою очередь, отказались признавать Трампа расистом 37% респондентов. 33% поприветствовали его посты в «Твиттере».

Как отмечается, в ответах людей четко прослеживается их партийная принадлежность. Так, если среди сторонников Демократической партии 86% уверены в расистских позициях Трампа, то среди республиканцев таких лишь 13%. Немного меньшее расхождение во мнениях относительно постов в Twitter — не хотят, чтобы глава страны писал в соцсетях 82% «демократов» против 21% «республиканцев».

56% американцев считают также, что сайты крупных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, должны проверять сообщения пользователей на угрозу для других , в то время как против этого выступают лишь 28%. При этом 85% убеждены, что «Twitter должен применять к политическим лидерам те же правила, что и к другим пользователям».

В тему: В США пятые сутки продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.

В крупных городах США введен комендантский час, а в штатах Аризона, Техас и Вирджиния — чрезвычайное положение.

В ходе беспорядков неизвестные разбили звезду Дональда Трампа в Голливуде

1 июня Трамп назвал людей, вышедших на протесты по всей стране, террористами и охарактеризовал их действия как «преступление перед человечеством».

Тэги: США, убийство, СМИ, журналисты, протест, мир, оружие, расизм, Дональд Трамп

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