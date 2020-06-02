Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу

Главное: Американские бизнесмены начали отпугивать демонстрантов, уже почти неделю протестующих против убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, с оружием в руках. При этом сами мародеры открывают огонь на поражение по полицейским. В свою очередь, правоохранители начали обстреливать журналистов. На этом фоне больше половины американцев назвали президента США Дональда Трампа расистом.

Детали: Владелец оружейного магазина в Филадельфии предотвратил ограбление, расстреляв грабителей из полуавтоматической винтовки AR-15. Как сообщает Fox News, утром 2 июня 67-летний Грег Изабелла увидел на камерах видеонаблюдения, как четверо неизвестных сняли замок и зашли в магазин. Тогда он взял оружия вышел им навстречу. В итоге одного преступника мужчина застрелил, еще одного ранил в плечо, остальные убежали.

По данным полиции, раненный мародер обратился в местную больницу.

С оружием в руках отбивался от грабителей также владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян. По его словам, после первой волны беспорядков он обратился к друзьям, после чего они с оружием расположились перед входом в заведение.

«Всего на нас шла примерно тысяча человек. Очень много. До того, как они дошли до нас, они сломали кучу магазинов», — рассказал Газарян в интервью Baza. В итоге, по утверждению бизнесмена, мародеры ходили рядом с рестораном до двух часов ночи, но так и не решились на него напасть.

Таким же образом они защитили от разгрома находящийся рядом магазин алкогольных напитков, владелец которого уже не может постоять за себя ввиду преклонного возраста.

В свою очередь, как сообщает BuzzFeed, американские журналисты начали массово выкладывать в соцсети фотографии с ранами от резиновых пуль полицейских. Так, корреспондент канала 12 News в штате Аризона Джош Сандерс опубликовал на своей странице в Twitter фотографию такой пули и ее последствий после попадания в руку.

Другая журналистка опубликовала фотографию пули, найденной в Лос-Анджелесе.

А ее коллега Адольфо Гусман-Лопез опубликовал последствия ранения такой пулей в горло, которое, как он утверждает, получил прямо во время интервью..

Как утверждают журналисты CBS, полиция открыла огонь по их коллеге, несмотря на то, что съемочная группа находилась отдельно от протестующих и имели все признаки прессы.

Отметим, что, по информации LB.ua, накануне ночью группа протестующих застрелила в Лос-Анджелесе офицера полиции. А полицейское управление Сент-Луиса тогда же сообщило на своей официальной странице в Twitter о ранении как минимум четверых полицейских.

А в Чикаго толпа на ходу ограбила товарный поезд. Видео, снятое очевидцами, публикует Цензор.НЕТ.