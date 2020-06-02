В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь

Главное: В одном из сел на Луганщине правоохранители обнаружили 14-летнюю девушку с цепью на ноге. В ходе следственных действий выяснилось, что цепь одела мать, чтобы контролировать ребенка.

Детали: Как сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook, в Кременский отдел полиции обратился 59-летний местный житель, который рассказал, что к нему с цепью на ногах приползла 14-летняя соседка и попросила о помощи.

После прибытия правоохранителей на место выяснилось, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела собственная 44-летняя мать. Та объяснила, что пыталась таким образом «перевоспитывать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью она привязывала веревкой свою ногу к цепи на ногах дочери и таким образом контролировала ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице, открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы.

В тему: 23 августа 2019 года сотрудники ювенальной превенции полиции Днепра совместно со службой по делам детей обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем.

В апреле 2020 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области мать сильно избила 11-летнюю дочь за непослушание и посадила ее на цепь.