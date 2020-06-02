Катя Осадчая обнажила верхнюю часть тела, отметив таким образом начало лета

Главное: Телеведущая Катя Осадчая предстала перед фанатами топлес. Так она отметила начало лета.

Детали: Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила украинцев с началом лета и показала в Instagram, как плавает в бассейне топлес. В одних плавках.

«Заплыв в 00.30. Вода +12, но в бане было +90», — написала она.

Катя Осадчая была моделью. Затем вела программу «Светские хроники» на канале «Тонис». Теперь ведет проект «Светская жизнь» на «1+1».

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