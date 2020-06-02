В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста

Главное: В Канаде начали варить пиво в честь легендарного футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напиток уже можно попробовать.

Детали: В Канаде начали варить пиво, посвященное легендарному в прошлом футболисту, а сегодня наставнику сборной Украины Андрею Шевченко. Местные жители говорят, что крафтовый напиток уже можно попробовать.

Известно, что это темный лагер. Впрочем, не очень крепкий – всего 5 градусов. Объем тары – 473 грамма. Варит пиво компания Four Fathers Brewing.

Хмельной напиток назвали Shevchenko 9. На пиве красуется герб Украины.

Обращает внимание странный выбор номера пивоварами, ведь Шева сначала играл как «десятка», а, перейдя в «Милан», взял себе «семерку» на футболке. Об этом пишут и сами создатели напитка.

Баночка пива стоит 3,2 канадских доллара (около 60 гривен).

В тему 14 мая 2020 года Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан».

7 апреля 2020 года наш колумнист анализирова, что лучше для Шевы: сборная Украины или «Милан»?