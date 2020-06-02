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В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста

В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста

Главное: В Канаде начали варить пиво в честь легендарного футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напиток уже можно попробовать.

Детали: В Канаде начали варить пиво, посвященное легендарному в прошлом футболисту, а сегодня наставнику сборной Украины Андрею Шевченко. Местные жители говорят, что крафтовый напиток уже можно попробовать.

Известно, что это темный лагер. Впрочем, не очень крепкий – всего 5 градусов. Объем тары – 473 грамма. Варит пиво компания Four Fathers Brewing.

Хмельной напиток назвали Shevchenko 9. На пиве красуется герб Украины. 

Пиво в честь Андрея Шевченко сварили в Канаде

Обращает внимание странный выбор номера пивоварами, ведь Шева сначала играл как «десятка», а, перейдя в «Милан», взял себе «семерку» на футболке. Об этом пишут и сами создатели напитка. 

Баночка пива стоит 3,2 канадских доллара (около 60 гривен).

Пиво в честь Андрея Шевченко сварили в Канаде

В тему 14 мая 2020 года Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан».

7 апреля 2020 года наш колумнист анализирова, что лучше для Шевы: сборная Украины или «Милан»?

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, пиво, мир, Канада, спорт, курьезы

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