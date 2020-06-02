Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии

Главное: Самый старый мужчина мира живет в Румынии. Выяснилось, что Думитру Команеску родился 8 ноября 1908 года.

Детали: В Бухаресте (Румыния) найден самый старый мужчина нашей планеты: Думитру Команеску родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос рядом с городом.

Местные СМИ пишут, что причиной своего долголетия старик называет любовь жены, сыновей и внуков.

В юности Думитру Команеску учился на математика, но ушел работать в сельское хозяйство, где протрудился около семидесяти лет до глубокой старости, после чего вышел на пенсию.

Книга рекордов Гиннесса уже официально признала его самым старым мужчиной планеты.

В тему 29 мая 2020 года сообщалось, что умер старейший мужчина планеты.

30 января 2020 года стало известно, что в Таджикистане умерла самая старая женщина планеты.