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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро

Главное: В Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает устроить взрыв.

Детали: Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на канале в Telegram, мост метро перекрыт. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает подорвать сооружение. На месте работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту.

Скриншот сообщения КГГА о минировании моста Метро в Telegram

В связи с этим, как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook, движение поездов на красной линии пришлось ограничить. Так, поезда от станции «Академгородок» разворачиваются на станции «Арсенальная», а от «Лесной» — на станции «Дарница».

Скриншот сообщения Киевского метрополитена об изменениях в работе красной ветки в Facebook

Как сообщает LB.ua со ссылкой на рассказал заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, неизвестный человек позвонил на номер 102 и грязно ругаясь заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро. Переговоры с минером лично ведет руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Фото подозреваемого публикует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook, в столице введена специальная полицейская операция.

Скриншот сообщения МВД Украины о минировании моста Метро в Facebook

Полиция на мосту Метро

Полиция на мосту Метро

Полиция на мосту Метро

По данным активиста Назара Приходько, подрывник приехал на мост на автомобиле белого цвета. Он требует встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. В пакете у него предмет, похожий на газовый баллон.

Скриншот сообщения Назара Приходько в Facebook

Полиция на мосту Метро

В тему: 18 сентября 2019 года в Киеве силовики обезвредили вооруженного злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро. Им оказался бывший снайпер Алексей Белько. После многочасовых переговоров террорист добровольно сдался правоохранителям. В результате ЧП никто не пострадал.

Впоследствии он заявил, что не хотел никому навредить, а просто стремился привлечь к себе внимание.

Тэги: Киев, Министерство внутренних дел Украины, взрыв, минирование, Киевский метрополитен, Арсен Аваков, криминал, новости Украины, мост Метро

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