Лето в Карпатах началось со снегопада

Главное: В первый день лета в Карпатах выпал снег. Температура воздуха упала до нуля.

Детали: В понедельник, 1июня, в Карпатах пошел снег, а температура воздуха упала до нуля. Об этом в «Фейсбуке» информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В сообщении сказано, что на горе Поп Иван Черногорский в первый день лета «облачно, видимость ограничена до пятидесяти метров».

Отмечается, что ветер тут северо-западный до шести метров в секунду.

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