«Белый Свет» открывает первую посткарантинную выставку архаической мистики

Главное: В галерее «Белый Свет» 4 июня открывается выставка графических и живописных работ Владимира Подлевского. Открытие пройдет в специальном формате.

Детали: Центр современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) открывает первую выставку после карантина. С 4 по 23 июня в галерее будет действовать выставка графических и живописных работ Владимира Подлевского. Вход свободный.

Открытие состоится 4 июня в течение всего дня (с 11 до 19 часов) в специальном формате. Одновременно внутри галереи будет находиться не более 15 человек, обязательно в защитных масках. Посетители, желающие пообщаться с автором, смогут сделать это весь день, а не только вечером.

Владимир Подлевский представит публике выставку портретов и пейзажей, на создание которых его натолкнули размышления о древних мифах и обычаях европейских народов, о космологии гностиков, глубине индивидуальности и движущей силе ее поступка. Ключевой вопрос выставки — эстетика сильной воли отдельных личностей, определявшаяся в архаичные времена как признак озарения.

Портреты задумчивых героев и пейзажи потрясающей глубины и геологического масштаба балансируют на грани ирреального и достигают своей цели — тревожат воображение и заставляют почувствовать актуальность древних практик.

«Архаическая мистика все еще тревожит нашу мультимедийную современность. Хотя и тревога эта часто выражается в культе сериалов и неформальных практиках гедонизма. Но что же на самом деле двигало людьми во все предыдущие эпохи в их стремлении к высшему знанию и другому фаустовскому движению? Возможно, желание и сила такого толчка являются лишь частями чего-то значительно большего. Того, что лежит на тонкой грани между античностью и философией Макиавелли. Все это почти всегда воплощалось в лицах: в молчании фаюмских портретов, смелой улыбке греческих богов, росписях Помпей и мистике Средневековой скульптуры готического собора», — так комментирует картины автора искусствовед, доктор философии Святослав Подлевский.

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В тему: Ранее мы сообщали, что «Белый Свет» запустил онлайн-выставку скульптур и арт-объектов.