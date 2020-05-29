Участников бойни в Броварах отлавливают по всей Украине

Главное: Еще десять участников перестрелки в Броварах задержаны В Житомирской и Винницкой областях. По пять в каждой области.

Детали: Полиция задержала еще десятерых участников перестрелки в Броварах. Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко, по пять человек были задержаны в Житомирской и Винницкой областях. в Житомирской и Винницкой областях. Уже известно о 21 задержанном.

По его словам, пятерых участников криминальных разборок задержали в Житомирской области. Еще пятеро были задержаны на въезде в Винницкую область, они передвигались на белом джипе BMW.

«Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе черного рынка маршрутных перевозок, достигло 21», — добавил Геращенко.

В тему: В Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десять человек были задержаны.