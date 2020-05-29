В США врачи успешно прооперировали девочку, у которой было два рта

Главное: В США была прооперирована девочка, которая родилась с двумя ртами. Процедура прошла успешно.

Детали: Американские медики успешно прооперировали шестимесячную девочку, которая родилась с двумя ртами. Подробности сообщает издание BMJ Case Reports.

Отмечается, что врачи заметили аномалию с помощью УЗИ во время беременности ее матери (на третьем месяце).

После появления девочки на свет, у нее обнаружили крошечный (до сантиметра в диаметр) второй рот с челюстью, непрорезавшимися зубами и рудиментарным языком, который повторял движения основного.

Малышку прооперировали, когда ей исполнилось полгода. Все прошло успешно.

Медики назвали диагноз ребенка – это дипрозопия, редкий порок развития, который вызывает повторение черепно-лицевых структур.

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