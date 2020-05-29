В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных

Главное: В Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десять человек были задержаны.

Детали: Сегодня, 29 мая, утром в Броварах произошла криминальная разборка между группировками, которые «крышуют» маршрутные перевозки. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра МВД Антон Геращенко.

«Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», — рассказал Геращенко.

По его словам, в результате перестрелки трое участников криминальных разборок были ранены из травматического оружия. Правоохранители уже задержали 10 человек, которые принимали участие в хулиганских насильственных действиях.

У задержанных изъяли большое количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. В данный момент продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Также каждый задержанный будет проверен на причастность к совершению других преступлений.