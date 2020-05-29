Сотрудники полиции попали в смертельное ДТП на Полтавщине

Главное: На трассе Киев-Харьков полицейские попали в ДТП. В результате аварии один из них погиб, а еще двое были госпитализированы с травмами.

Детали: В четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Авария случилась около 16:30 на автодороге Киев-Харьков. Сотрудник правоохранительных органов за рулем машины марки Mercedes Sprinter не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет.

Вследствие ДТП автомобиль перевернулся, на месте погиб пассажир, который являлся сержантом полиции. Также травмы получили еще один полицейский и гражданское лицо. Их госпитализировали в местную больницу.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

В тему: 22 мая на Одесской трассе под Жашковом Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-21114». Микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся, погибли четыре человека.