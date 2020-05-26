За проезд заплатил? Нардеп Тищенко решил проехаться в метро

Главное: Нардеп Николай Тищенко был замечен в киевском метрополитене. Пользователей соцсети интересовал лишь один вопрос: заплатил ли он за проезд.

Детали: Народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко, который на днях отличился тем, что отказался платить за проезд в маршрутке, проехался в метро. Соответствующие фото кандидата на пост городского головы опубликованы на странице Facebook Pavlovsky News.

«На праймериз „Слуг народа“ должен определиться кандидат, которого поддержит президент Зеленский на выборах мэра Киева. Гонка внутри партии показывает, что желающих посоревноваться с Кличко достаточно, и методы себя показать избирателю у них самые разные», — говорится в сообщении.

В комментариях к данному посту пользователи соцсети высказывались примерно одинаково.

В тему: Николай Тищенко демонстративно проехал на маршрутке одну остановку, вышел, пересел в свой «Мерседес» и уехал. При этом за проезд он платить отказался.