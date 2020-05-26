В Карпатах намело… полуметровые снежные сугробы

Главное: В Карпатах снова пошел снег. Об этом сообщают местные спасатели.

Детали: Во вторник, 26 мая, Карпаты засыпало снегом. Об этом сообщают сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста у себя в «Фейсбуке».

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха упала до двух мороза.

Тут намело десять-пятнадцать сантиметров снега, местами же сугробы достигают сорока сантиметров.

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