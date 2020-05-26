Российские кондитеры подали в Европейский суд на фабрику Порошенко из-за конфет «Ромашка»

Главное: Российские кондитеры из «Рот Фронт» подали в Европейский суд на компанию Roshen. Они хотят запретить нынешнюю обертку конфет «Ромашка».

Детали: Представители российской кондитерской фабрики «Рот Фронт» подали в Европейский суд на компанию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Россияне хотят запретить нынешнюю обертку конфет «Ромашка».

Ранее, еще в 2017 году, они запретили обертку украинских конфет через суд, однако Roshen выиграл апелляцию.

В «Рот Фронт» говорят, что она похожа на их конфеты «Ромашки».

Иск был подан 13 мая.

В тему 31 октября 2019 года стало известно, что Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии.

1 мая 2019 года сообщалось, что Порошенко уже начал распродавать активы.