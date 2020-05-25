Ученые впервые разглядели гигантское галактическое кольцо огня

Главное: Астрономы впервые получили изображение редчайшего космического объекта ‒ гигантской древней кольцевой галактики. Свое сравнение с огненным кольцом она получила за счет активного звездообразования.

Детали: Группа астрофизиков из Австралии, США, Канады, Бельгии и Дании смогла получить первое фото гигантской древней кольцевой галактики.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature Astronomy, необычное изображение было получено за счет соединения спектроскопических данных обсерватории Кека на Гавайях и снимков космического телескопа Hubble.

Сообщается, что описываемая учеными галактика R5519 расположена на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли.

«Это очень любопытный объект, который мы никогда раньше не видели. Она производит звезды со скоростью, в пятьдесят раз превышающей скорость звездообразования в Млечном Пути», ‒ заявил один из авторов исследования Тианьтиань Юань.

По его словам, R5519 является одной из самых ранних коллизионных галактик ‒ подобные космические объекты формируются при столкновении других галактик.

Ученый также выразил уверенность, что новое открытие окажет значительное влияние на изучение процесса формирования вселенной.

В тему: 10 марта 2020 года мы писали, что ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики.

А 1 апреля 2019 года сообщалось, что ученые обнаружили в глубинах космоса еще одну странную галактику.