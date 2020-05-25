Американский священник во время крещения «расстреливает» детей из водяного пистолета

Главное: Американский священник превратил обряд крещения в шоу, пытаясь «защититься» от коронавируса.

Детали: Американский священник решил не отменять крещения из-за коронавируса. Однако, в результате он превратил знаковый христианский обряд в аналог циркового шоу.

Как написал блогер Евгений Хурсин, священник решил крестить ребенка с помощью водяного пистолета.

«А еще говорят, что мы плохо жили, когда работала принудительная психиатрия», — так прокомментировал данный факт религиозный эксперт Александр Вознесенский.

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