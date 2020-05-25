Вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой

Главное: На Житомирщине неизвестные разломали православный деревянный крест. Через несколько дней на месте святыни поставили другой крест - с «распятой» куклой, обрисованной свастикой и сатанинской символикой.

Детали: В Житомирской области совершен двойной акт вандализма в отношении поклонного православного деревянного креста с распятием. Крест был установлен в феврале 2019 года на въезде в село Васильевка Попельнянского района. Об этом сообщает «Православная жизнь» со ссылкой на Zhytomyr-eparchy.org.

Сперва, вв ночь на 18 мая 2020 года, злоумышленники повалили и разломали крест. Верхнюю и нижнюю перекладины, а также руки изображения Спасителя, унесли с собой.

Затем, в ночь на 23 мая, на месте свергнутой святыни вандалы-сатанисты поставили крест, украденный с местного кладбища. На нем они «распяли» куклу, обрисованную свастикой и сатанинской символикой. А также повесили табличку с неприличным изображением.

На место происшествия была вызвана полиция.

В тему: Ранее мы писали о тайных, в том числе и сатанинских, культах властной элиты России.