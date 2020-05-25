Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших – ребенок

Главное: В Киевской области произошло смертельное ДТП. Среди жертв аварии – десятилетний ребенок.

Детали: В воскресенье, 24 мая, в Яготинском районе Киевской области на трассе, ведущей на Харьков, произошло смертельное ДТП. Как передает местная полиция, жертвами аварии стали три человека.

Среди погибших – десятилетний ребенок.

Люди скончались на месте инцидента.

Полиция сообщает, что водитель Peugeot, двигаясь в направлении Киева, «не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник».

В тему 12 марта 2020 года стало известно, что в Киеве машина такси насмерть сбила человека.

24 февраля 2020 года сообщалось, что под Киевом гражданин Германии на джипе насмерть сбил мужчину.