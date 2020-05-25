Тина Кароль выдала диссонанс: фото без макияжа и фото в сорочке на голое тело

Главное: Тина Кароль сперва выложила в сеть фото без макияжа, а затем — откровенное ч/б фото.

Детали: Певица Тина Кароль выложила в сеть довольно откровенные фотографии. На черно-белых фото она позирует в белой рубашке на голое тело.

Интересно, что несколько дней назад Кароль показывала фото без макияжа, пишет Таблоид.

Сейчас Тина Кароль с сыном Вениамином отдыхают в Карпатах.

В тему: 22 мая 2020 года мы сообщали, что «неукраинка» Ольга Куриленко показала, как выглядит ее грудь и лицо без макияжа.

19 мая 2020 года мы писали о том, что Ким Кардашьян в трусах и лифчике показала результаты занятий спортом на карантине.