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В Днепре прямо в канаве нашли труп

В Днепре прямо в канаве нашли труп

Главное: В Днепре в сточной канаве обнаружен труп неизвестного мужчины. На вид погибшему было около 50 лет. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранители.

Детали: В субботу днем, 23 мая, в Самарском районе Днепра был найден мертвым неизвестный мужчина.

Как передает пресс-центр областного управления ГСЧС, тело погибшего находилось в сточной канаве на улице Преображенской.

Поскольку труп находился в воде, полицейские вызвали на помощь спасателей, которые и извлекли его на сушу.

В настоящее время правоохранители выясняют личность погибшего и обстоятельства его гибели. Известно, что ему было около 50 лет.

В Днепре в сточной канаве нашли труп мужчины

В Днепре в сточной канаве нашли труп мужчины

В тему: 30 сентября 2018 года мы писали, что в Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации.

9 октября 2018 года сообщалось, что в столичном Гидропарке был обнаружен труп женщины, которая частенько попадалась на глаза рыбакам.

Тэги: труп, спасатели, общество, вода, происшествие, Днепр, мужчина, регионы, гибель, находка, МЧС, новости Украины

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