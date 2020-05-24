В Днепре прямо в канаве нашли труп

Главное: В Днепре в сточной канаве обнаружен труп неизвестного мужчины. На вид погибшему было около 50 лет. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранители.

Детали: В субботу днем, 23 мая, в Самарском районе Днепра был найден мертвым неизвестный мужчина.

Как передает пресс-центр областного управления ГСЧС, тело погибшего находилось в сточной канаве на улице Преображенской.

Поскольку труп находился в воде, полицейские вызвали на помощь спасателей, которые и извлекли его на сушу.

В настоящее время правоохранители выясняют личность погибшего и обстоятельства его гибели. Известно, что ему было около 50 лет.

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