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Под Киевом застрелили бывшего «айдаровца»

Под Киевом застрелили бывшего «айдаровца»

Главное: В Вышгороде в результате конфликта с подростками скончался экс-боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко. Он был застрелен из своего же оружия.

Детали: В пятницу ночью, 22 мая, на улице Днепровской в Вышгороде произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб 45-летний ветеран АТО.

Как передает пресс-служба полиции Киевской области, в конфликте участвовала компания молодежи (трое подростков от 15 до 17 лет и 19-летний парень) и двое взрослых мужчин.

По данным правоохранителей, во время схватки один из подростков заметил в сумке у мужчины огнестрельное оружие и, выхватив его, произвел прицельный выстрел в своего оппонента.

Сообщается, что от полученного ранения потерпевший скончался на месте. Сразу после этого молодежь разбежалась.

Тем не менее, копам удалось их оперативно задержать. Предварительно, в ветерана стрелял 16-летний житель Сумской области. Теперь ему грозит длительный тюремный срок за убийство.

Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли охотничью версию автомата АК, из которого и был произведен злосчастный выстрел. С какой целью убитый носил с собой заряженное оружие ‒ будет выяснять следствие.

В свою очередь, в сообществе «Мы ‒ Украинцы» сообщили, что убитого звали Игорь Корниенко («Корней»), ранее он служил в батальоне «Айдар».

Под Киевом застрелили экс-бойца батальона «Айдар»

Под Киевом застрелили экс-бойца батальона «Айдар»

В тему: 8 октября 2019 года мы писали, что на Черкасщине зверски убили ветерана АТО.

А 20 марта 2019 года сообщалось, что молодого бойца АТО зверски убили в Киеве.

Тэги: драка, убийство, общество, стрельба, криминал, Киевская область, автомат Калашникова, батальон Айдар, Айдар, подростки, ветеран АТО, новости Украины

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