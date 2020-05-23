Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова

Главное: Убитый депутат Валерий Давиденко незадолго до смерти побывал в музее Степана Бандеры.

Детали: Судя по Facebook-странице депутата Валерия Давиденко, труп которого был найден сегодня в офисном туалете, народный избранник был поклонником Степана Бандеры.

В музее Бандеры он побывал незадолго до смерти — 15 мая 2020 года.

Также, судя по всему, Давиденко был поклонником певца Поліграфа Шарикова а.к.а Серьоги.

В тему: Сегодня, 23 мая, мы сообщали об убийстве народного депутата, члена фракции «Довіра» Валерия Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Также мы сообщали, что обнародовано фото с места убийства депутата Валерия Давиденко.