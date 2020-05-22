Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека

Главное: На Одесской трассе под Жашковом Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-21114». Микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся.

Детали: Сегодня, 22 мая, утром в Черкасской области на трассе Киев — Одесса в районе города Жашков произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и шестилетний мальчик. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в аварию попали сразу три автомобиля.

«По предварительным данным, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что она свободная, и совершил лобовое столкновение с „ВАЗ-21114“. А грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся», — сообщает офицер полиции.

По имеющейся информации, в автомобиле «ВАЗ-21114» ехали шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли — 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В авто Toyota Land Cruiser пострадали двое детей 4 и 11 лет, их также госпитализировали.

Примечательно, что ни в одном автомобиле не было кресел для детей.

В тему: 26 ноября 2019 года утром в Черкасской области на 226 км трассы Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате чего были разбиты 11 транспортных средств, а травмы получили три человека.