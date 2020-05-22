Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности

Главное: В Сети появились новые фотографии (18+) с места массового расстрела рыбаков на Житомирщине. Как оказалось, погибли бойцы Нацгвардии.

Детали: Издание УНН опубликовало новые фотографии с места расстрела семерых человек в поселке Новоселица в Житомирской области.

«Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ, это — умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — рассказали в областной полиции.

Фото 18+

В свою очередь информированный источник Dетектив-Info сообщает, что во время бойнипогибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

По имеющейся информации, среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищам «Малек» и «Бородатый»), приписанным к Гостомельской воинской части № 3018 НГУ, Виталис Вульчине, двух воинах с позывными «Фин» и «Скандер» (он же «Украинский татарин»), а также киевском волонтере Романе Ханенко «Гець») и работнике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец ставка Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

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