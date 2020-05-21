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«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото

«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото

Главное: Певица Седокова пожаловалась на дерьмовые дни, двухмесячный карантин и нулевую производительность. При этом она отметила, что это просто нужно пережить.

Детали: Певица Анна Седокова в своем «Инстаграмм» пожаловалась на «дерьмовые дни» и отметила, что «два месяца в четырёх стенах это пи***ц».

«Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься, получилось кошмарно. Сфотографировала собаку, сняла еще в сториз, как Маша Миногарова кота. Получилось ещё хуже. Я ничего не сделала. Производительность на нуле», — написала Седокова.

«Я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет», — добавила она.

«А тут ещё ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю как выйти из комнаты», — написала певица.

«Иногда дерьмовые дни случаются. Их просто нужно пережить. Не каждый день праздник, и не каждый парень супермен. И это нормально», — резюмировала Седокова

Также она прокомментировала свое фото: «Единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото. Ведь я наконец-то знаю, как похудеть».


В тему: 20 мая 2020 года мы сообщали, что порноактриса, обвинявшая Трампа в приставаниях, удивила своих «поклонников».

Тэги: карантин, культура, Анна Седокова

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