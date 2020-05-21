Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е

Главное: Google посвятил свой сегодняшний гугл вышиванке. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, сегодня могут все жители Украины.

Детали: Сегодня, 21 мая, Google посвятил свой очередной дудл Международному дню вышиванки («International Vyshyvanka Day»), который традиционно отмечается в третий четверг мая. Как сообщается на странице дудла, он был создан киевской художницей Татьяной Якуновой в честь праздника, который отмечается с 2006 года в более чем 50 странах мира.

По ее словам, в работе используются традиционные цвета и символы из различных регионов Украины. «Большинство элементов вдохновлены настоящими традиционными элементами вышивок из различных уголков Украины — от карпатских гуцулов до крымских татар», — объяснила Якунова, выразив надежду на то, что увидев это, украинцы испытают чувство гордости и единства.

Художница также опубликовала другие эскизы дудла.

Отметим, что увидеть дудл на главной странице поиска Google могут лишь жители Украины.

В тему: О том, какие еще праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, читайте здесь.

20 марта 2020 года Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, который считается человеком, который научил мир мыть руки.

9 апреля Google при помощи дудла поблагодарил работников коммунальных служб, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19.