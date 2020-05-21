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Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е

Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е

Главное: Google посвятил свой сегодняшний гугл вышиванке. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, сегодня могут все жители Украины.

Детали: Сегодня, 21 мая, Google посвятил свой очередной дудл Международному дню вышиванки («International Vyshyvanka Day»), который традиционно отмечается в третий четверг мая. Как сообщается на странице дудла, он был создан киевской художницей Татьяной Якуновой в честь праздника, который отмечается с 2006 года в более чем 50 странах мира.

По ее словам, в работе используются традиционные цвета и символы из различных регионов Украины. «Большинство элементов вдохновлены настоящими традиционными элементами вышивок из различных уголков Украины — от карпатских гуцулов до крымских татар», — объяснила Якунова, выразив надежду на то, что увидев это, украинцы испытают чувство гордости и единства.

Дудл, посвященный Международному дню вышиванки

Художница также опубликовала другие эскизы дудла.

Эскиз дудла, посвященного Международному дню вышиванки

Эскиз дудла, посвященного Международному дню вышиванки

Эскиз дудла, посвященного Международному дню вышиванки

Отметим, что увидеть дудл на главной странице поиска Google могут лишь жители Украины.

В тему: О том, какие еще праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, читайте здесь.

20 марта 2020 года Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, который считается человеком, который научил мир мыть руки.

9 апреля Google при помощи дудла поблагодарил работников коммунальных служб, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19.

Тэги: праздник, общество, Google, технологии, День вышиванки, дудл

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