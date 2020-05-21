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Соцсети по достоинству оценили пресс-конференцию Зеленского. Подборка лучших фотожаб

Соцсети по достоинству оценили пресс-конференцию Зеленского. Подборка лучших фотожаб

Главное: Соцсети жестоко высмеяли вторую по счету пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Мариинском парке 20 мая.

Детали: Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная годовщине его инаугурации, вызвала целый шквал комментариев и фотожаб в социальных сетях. За три часа, которые длилось мероприятие глава государства успел ответить на множество вопросов относительно войны на Донбассе, расследования резонансных убийств, украинского языка и др.

Однако наибольшее внимание привлекли заявления о втором президентском сроке, что нарушает одно из главных его предвыборных обещаний, а также отлучение в уборную прямо посреди общения с журналистами. Этому и посвящены большинство фотожаб, которые начали появляться в соцсетях еще во время пресс-конференции.

Фотожаба из к/ф "Бриллиантовая рука", посвященная пресс-конференции В. Зеленского

Фотография писающей собаки во время пресс-конференции Владимира Зеленского

Фотожаба с Сергеем Сивохо, посвященная пресс-конференции Владимира Зеленского

Фотожаба с упоротым лисом, посвященная пресс-конференции Владимира Зеленского

Фотожаба, посвященная заявлению Владимира Зеленского на пресс-конференции

 

Фотожаба из к/ф "Любовь и голуби", посвященная пресс-конференции В. Зеленского

Мем с пресс-секретарем Юлией Мендель, посвященный пресс-конференции В. Зеленского

Фотожаба с бигбордом, посвященная пресс-конференции В. Зеленского

Мем, посвященный пресс-конференции В. Зеленского

Фотожаба с Писающим мальчиком, посвященная пресс-конференции В. Зеленского

 

Карикатура с Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским

Фотожаба с Л.Брежневым, посвященная пресс-конференции В.Зеленского

Фотожаба с туалетной бумагой, посвященная предвыборным обещаниям В. Зеленского

Фотожаба, посвященная пресс-конференции Владимира Зеленского

Мем с Виктором Януковичем, посвященный Владимиру Зеленскому

Мем с бараном, посвященный предвыборным обещаниям Владимира Зеленского

В тему: Во время пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, зарабатывающие $250, не являются бедными. При этом он признал, что эпоха бедности пока так и не закончилась, но связал это с общемировыми кризисом.

Тэги: политика, фотожаба, соцсети, пресс-секретарь, юмор, курьезы, Владимир Зеленский

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