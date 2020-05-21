Соцсети по достоинству оценили пресс-конференцию Зеленского. Подборка лучших фотожаб

Главное: Соцсети жестоко высмеяли вторую по счету пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Мариинском парке 20 мая.

Детали: Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная годовщине его инаугурации, вызвала целый шквал комментариев и фотожаб в социальных сетях. За три часа, которые длилось мероприятие глава государства успел ответить на множество вопросов относительно войны на Донбассе, расследования резонансных убийств, украинского языка и др.

Однако наибольшее внимание привлекли заявления о втором президентском сроке, что нарушает одно из главных его предвыборных обещаний, а также отлучение в уборную прямо посреди общения с журналистами. Этому и посвящены большинство фотожаб, которые начали появляться в соцсетях еще во время пресс-конференции.

В тему: Во время пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, зарабатывающие $250, не являются бедными. При этом он признал, что эпоха бедности пока так и не закончилась, но связал это с общемировыми кризисом.