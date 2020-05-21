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«Ну, в трусах и в трусах...». Известная синхронистка рассказала, как выступала без купальника

«Ну, в трусах и в трусах...». Известная синхронистка рассказала, как выступала без купальника

Главное: Синхронистка Алла Шишкина рассказала курьезный случай — как однажды она выступала без купальника. Это было в возрасте 10 лет.

Детали: Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала в Instagram, как однажды выступила без купальника. История это произошла в детстве, пишет МК.

Шишкиной было 10 лет. Тогда она проходила просмотры у разных тренеров. Однажды, мать забыла положить ей в сумку купальник. И тогда пришлось плавать в трусах.

«На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах», — сказала спортсменка.

чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина

Также Шишкина показала свое архивное фото тех лет.

чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина

В тему: Ранее олимпийская чемпионка Анастасия Ермакова рассказал о ситуации в Италии, где она проживает.

Тэги: плавание, курьезы, купальник

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