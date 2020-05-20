Порноактриса, обвинявшая Трампа в приставаниях, удивила своих «поклонников»

Главное: Американская порноактриса, обвиняшная Трампа в приставаниях, стала соавтором комиксов.

Детали: Сторми Дэниелс, американская порноактриса, стала соавтором и главной героиней серии комиксов.Об этом сообщает Tidal Wave Productions.

Комиксы «Stormy Daniels: Space Force» выйдут в США осенью 2020 года.

Дэниелс считает, что комиксы ей удались.

Ранее Дэниелс обвиняла президента США Дональда Трампа в сексуальных домагательствах.

В октябре 2019 года Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск Дэниелс против Трампа. В свою очередь Трамп обвинил Дэниелс в мошенничестве.

В тему: В 2018 году мы писали: порноактриса призналась, что в сексе с Трампом имел значение не только размер.