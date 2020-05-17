Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка

В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка

Главное: В Днепре на территории больницы обнаружили тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Его убийцей оказался мужчина пенсионного возраста.

Детали: В воскресенье ночью, 17 мая, в Днепре на территории областной психиатрической больницы патрульными полицейскими был обнаружен труп 12-летнего мальчика.

Как передает пресс-служба ведомства, ребенок пропал накануне вечером, когда возвращался домой с прогулки. По словам его бабушки, она звонила внуку приблизительно в 19-00 и он сказал ей, что идет через территорию психбольницы, расположенной на улице Бехтерева. После этого мальчик на связь не выходил.

Сообщается, что «прочесав» территорию психушки, копы обнаружили там бездомного, который рассказал им, что слышал звук беготни и детский крик из заброшенного здания. Рядом с этим зданием патрульные наткнулись на самодельное строение, в котором лежал какой-то пожилой мужчина. Заметив на его лице кровь, правоохранители продолжили осмотр и обратили внимание на кучу тряпья, набросанного на кровати. Под ним-то и лежало обнаженное тело ребенка.

Сообщается, что 65-летнего подозреваемого в убийстве немедленно задержали. Все обстоятельства произошедшего выясняет следствие.

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка

В тему: 20 января 2019 года сообщалось, что в полиции рассказали шокирующие подробности зверского убийства девочки на Одесщине.

А 13 февраля 2017 года мы писали, что на Луганщине женщина расчленила и сожгла ребенка своих знакомых.

Тэги: убийство, общество, Днепр, пенсионер, ребенок, криминал, педофилия, психбольница

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.05.20 11:11

Спасибо Деду за Победу! О творческом наследии Эдуарда Лимонова

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Андрей Портнов: Если вам мешают радикалы - уничтожьте их
17.05.20 20:09

Андрей Портнов: Если вам мешают радикалы - уничтожьте их

Автор: Страна

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 16-17 мая 2020 года

Главные новости за 16-17 мая 2020 года
17.05.20 19:02
223
Последние новости
17.05.20 19:21

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 мая 2020
17.05.20 19:02

Главные новости за 16-17 мая 2020 года
17.05.20 18:40

В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
17.05.20 16:33

Звездная соседка Заворотнюк рассказала о состоянии ее здоровья
17.05.20 14:41

Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
17.05.20 14:07

Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
17.05.20 13:02

В Израиле обнаружили труп китайского посла, который возмущался вмешательством США в дела Украины
Фото и Видео
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
В Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом
В Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом
fraza.ua
Новости блогосферы
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»
13.05.20 18:22

«Онлайн-церковь» как реализация плана Гитлера

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.