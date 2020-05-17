В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка

Главное: В Днепре на территории больницы обнаружили тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Его убийцей оказался мужчина пенсионного возраста.

Детали: В воскресенье ночью, 17 мая, в Днепре на территории областной психиатрической больницы патрульными полицейскими был обнаружен труп 12-летнего мальчика.

Как передает пресс-служба ведомства, ребенок пропал накануне вечером, когда возвращался домой с прогулки. По словам его бабушки, она звонила внуку приблизительно в 19-00 и он сказал ей, что идет через территорию психбольницы, расположенной на улице Бехтерева. После этого мальчик на связь не выходил.

Сообщается, что «прочесав» территорию психушки, копы обнаружили там бездомного, который рассказал им, что слышал звук беготни и детский крик из заброшенного здания. Рядом с этим зданием патрульные наткнулись на самодельное строение, в котором лежал какой-то пожилой мужчина. Заметив на его лице кровь, правоохранители продолжили осмотр и обратили внимание на кучу тряпья, набросанного на кровати. Под ним-то и лежало обнаженное тело ребенка.

Сообщается, что 65-летнего подозреваемого в убийстве немедленно задержали. Все обстоятельства произошедшего выясняет следствие.

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