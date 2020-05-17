Зеленского шокировали масштабы политических репрессий

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», где почтил память жертв тоталитаризма. По словам главы государства, масштабы репрессий его просто шокировали.

Детали: В воскресенье, 17 мая, украинский лидер Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», где принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Как передает пресс-служба Офиса президента, глава государства возложил цветы у братской могилы и памятного знака польских захоронений, после чего установил лампаду у центрального монумента и обратился к присутствующим с речью, в которой подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», — отметил также Зеленский, добавив, что для него жизнь и здоровье граждан всегда будут безусловным приоритетом.

В тему: 21 мая 2015 года мы писали, что националисты освистали Порошенко во время траурных мероприятий в Быковне.

А 17 марта 2016 года сообщалось, что Киевсовет согласился не выделять участок земли в Быковне семье Савченко.