В киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату за просьбу надеть маску

Главное: В Киеве задержан мужчина, который в одном из супермаркетов угрожал взорвать гранату. На такие меры он пошел лишь из-за того, что сотрудники магазина попросили его надеть маску.

Детали: Сегодня, 15 мая, в одном из супермаркетов в Соломенском районе Киева мужчина, вооруженный гранатой, угрожал гранатой сотрудникам и посетителям магазина. В результате обошлось без жертв, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Как отметили в ведомстве, вызов поступил из одного из магазинов по улице Кудряшова. На адрес выехали наряд полиции охраны, а также следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники.

Правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

Нарушителем оказался 38-летний житель Черкасской области. Он был задержан.

В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы.

По факту начато досудебное расследование. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В тему: В конце апреля в США произошел крупный скандал. Вице-президент Майкл Пенс отказался надевать защитную маску, посещая больницу.