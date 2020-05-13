Под Киевом две девушки решили пожарить сосиски на Вечном огне

Главное: В Белой Церкви две девушки в парке Славы жарили сосиски на Вечном огне. Полиция занимается поисками хулиганок.

Детали: В Белой Церкви местные жители сфотографировали в парке Славы двух девушек, которые жарили сосиски на Вечном огне прямо среди возложенных 9 мая цветов, сообщает полиция Белоцерковской области в Facebook.

Полиция отреагировала на появившиеся в сети снимки и теперь правоохранители разыскивают девушек.

«В социальной сети Интернет появилась информация о том, что 11 мая 2020 года неизвестные „готовили еду на Вечном огне в парке Славы“. Автор сообщения также утверждает, что молодые девушки вели себя вызывающе, на замечания не реагировали», — говорится в сообщении.

Опубликовавшая этот пост представитель полиция попросила горожан помочь с установлением личностей девушек и их поиском.

В тему: 4 октября 2012 года в Печерском райсуде Киева была завершена судебная тяжба по делу против двух активисток «Братства» — Анны Синьковой и Анны Донец, которые демонстративно пожарили яичницу на Вечном огне в центре Киева и выложили запись акции в Интернете.