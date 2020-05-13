НЛО над Киевом оказалось антикарантинной акцией

Главное: Поздно вечером 12 мая многие жители Киева не на шутку испугались, увидев в небе столицы огни «НЛО». Оказалось, что это актикарантинная акция представителей культурной индустрии страны.

Детали: В 20 городах Украины, в том числе в Киеве, 12 мая в 22.00 началась акция #СтопКультурнийКарантин. Акция призвана привлечь внимание украинской власти к культурной индустрии (организация мероприятий, концертов) и ее трудностям, связанным с карантином.

Акция, кроме Киева, проводится в таких городах: Харьков, Львов, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг. Дрогобыч, Стрый, Вышгород.

Многие жители столицы Украины, которые изначально не знали об акции, не на шутку испугались и заговорили о том, что «над Киевом зависли НЛО».

В тему: 7 мая 2020 года сообщалось, что предприниматели хотят отсудить у Кабмина компенсации за карантин.

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